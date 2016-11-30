В КГГА рассказали, что подготовили киевлянам на новогодние праздники

Также столичные власти в этом году усилили и социальную составляющую: более полутора тысяч детей-сирот посетят театрализованные представления. Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время пресс-конференции.

"В этом году городские власти подготовила 21 новогоднюю акцию, призванную сделать рождественские праздники интересными и неповторимыми для киевлян и гостей города. В частности, впервые будут установлены тематические фотозоны: возле мэрии – на новогоднюю тематику, на Почтовой площади – 10 стендов со странами-победителями "Евровидения", а также фотозоны на Софийской площади", – сообщила Старостенко.

Чтобы подарить малышам новогоднюю сказку, по словам заместителя председателя КГГА, столичные власти подготовили на новогодние каникулы 366 тематических спектаклей в театрах.

В коммунальных кинотеатрах будут организованы резиденции Святого Николая с ящиками пожеланий. Авторов лучших пожеланий наградят билетами на сеансы в кино.

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"Кроме главной новогодней локации, праздничные мероприятия пройдут на Контрактовой и Почтовой площадях, возле киевской мэрии и на Певческом поле в Печерском ландшафтном парке", – отметила Старостенко.

По ее словам, на Контрактовой площади с 23 декабря до 9 января будет проводиться фестиваль "Сказки старого Подола" Best Arktik Fest, где выступят народные коллективы и звезды украинской эстрады.

Накануне Дня Святого Николая, 18 декабря, на Певческом поле состоится мероприятие "Навстречу Святому Николаю", во время которого выступят участники популярного телевизионного проекта "Фабрика звезд". Детей ждут интересные интерактивы, мастер-классы, написание писем Святому Николаю, работа аниматоров – героев украинских народных сказок. Будет действовать фуд-корт с разнообразными блюдами в лучших традициях праздничного стола.

Также 7-8 января на Певческом поле киевляне и гости города смогут встретить настоящее украинское Рождество вместе с участниками фестиваля "Страна Мечтаний Рождественская".