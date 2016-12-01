Сегодня в центре Киева будет ограничено движение транспорта

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, с 6.00 до окончания мероприятий будет временно ограничено движение транспортных средств на ул. Крещатик (на отрезке от ул. Богдана Хмельницкого до дома № 3 на ул. Крещатик); ул. Михайловской (на участке от ул. Крещатик до пересечения с ул. Костельной); ул. Архитектора Городецкого, Ольгинской и Институтской (отрезок от аллеи Героев Небесной Сотни до перекрестка ул. Институтской с ул. Шелковичной).

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На время проведения мероприятий будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит по улицам, указанным выше.

При этом в пресс-службе КГГА не уточнили, какие именно мероприятия будут проходить завтра в центре столицы.