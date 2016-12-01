В Киеве полностью перекрыли движение по Крещатику

Как передает корреспондент УНИАН, движение транспорта, в том числе общественного, перекрыто от Европейской площади до Бессарабской площади.

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Сотрудники полиции объясняют эти ограничительные меры проведением массовых акций в центре города.

На данный момент на Крещатике и на Майдане Независимости участников никаких массовых акций нет.

В то же время на странице Добровольческого движения ОУН в Facebook размещено сообщение: «1 декабря в 17.00 встречаемся на Майдане, ждем грейдер и организованно отправляемся на Банковую. Фаеры и факелы приветствуются На Марше Революции мы обещали, что, если власть останется глуха к нам, нам придется говорить громче. Поэтому мы говорим: 1 декабря. Три года назад в этот день, который в народе окрестили "Днем провокатора", начался штурм Администрации президента".