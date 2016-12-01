Кабмин поддержал инициативу Киева: счета киевлян за отопление в домах без счетчиков будут меньше

Вчера Кабинет Министров Украины во время очередного заседания поддержал инициативу города Киева и утвердил соответствующее постановление.

Об этом сегодня во время пресс-брифинга сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Механизм, заложенный в постановлении, обеспечит справедливые суммы в счетах за тепло для киевлян. Столица имеет самый высокий показатель оснащения жилых домов теплосчетчиками – 90%. Таким образом мы уберем ту дискриминацию, которая возникает в отношение к 10% домов без счетчиков», - сказал он.

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По его словам, речь идет о домах, где приборы учета невозможно установить по техническим причинам, а также домах, где оборудование похищенное или поврежденное.

«Мы определим средний уровень потребления тепла в многоэтажках со счетчиками, который будет применен для начисления в аналогичных домах, где счетчики отсутствуют», – сообщил Петр Пантелеев.

Он отметил, что теплоснабжающие организации – ПАО «Киевэнерго» и ООО «Єврореконструкция» – уже начали осуществлять соответствующие расчеты.

«Город также обеспечит перерасчет платежей, осуществленных киевлянами за услугу, полученную в октябре 2016 года. Сейчас теплоснабжающие организации разрабатывают алгоритм и сроки перерасчета», – отметил заместитель председателя КГГА.