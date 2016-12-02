Чиновники Киевщины встретят Новый год на передовой

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.

Соответствующее поручение чиновникам дал глава Киевской облгосадминистрации Александр Горган. Озвученную инициативу Горгана руководители РГА и мэры городов Киевщины встретили с энтузиазмом.

Колонну с гуманитарной помощью возглавит председатель Киевской областной государственной администрации Александр Горган.

Как предполагается, 23 декабря колонна гуманитарной помощи от каждого района Киевщины отправится в Днепр, откуда главы РГА доставят собранную помощь в воинские части зоны АТО.

Основу груза составят необходимые на фронте вещи – дизельгенераторы, запчасти к автомобилям, для утепления блиндажей, утепленные спальники, топоры и тому подобное. Поедут на передовую также и поздравительные открытки от учащихся Киевщины.

«Украинские солдаты должны чувствовать поддержку и помощь, – отмечает Александр Горган. – Такую же поездку, даст Бог, осуществим и на Пасху. Чтобы накануне праздников поднять боевых дух наших защитников и помочь их победе».

Как сообщалось ранее, Киевская областная государственная администрация будет единоразово оказывать помощь в размере 10 тысяч гривен жителям Киевщины, которые заключили контракт на прохождение воинской службы.