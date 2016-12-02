В марте 2017 года на Подоле заработает современная амбулатория семейного типа - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции ремонтных работ в «Центре первичной медико-санитарной помощи № 1» Подольского района.

Кличко напомнил, что на ремонтные работы, которые начались в сентябре, было выделено почти 1,5 млн грн. А в следующем году для оснащения амбулатории планируется выделить более 1,4 млн грн.

«Это старая поликлиника, где сейчас проходит ремонт. И она должна стать современной. Изменения должны быть не только внешние, но и в качестве предоставления медицинских услуг. Чтобы люди, которые приходили раньше сюда много лет подряд, увидели и ощутили, что уровень сервиса действительно меняется», – добавил он.

Мэр отметил, что современная амбулатория будет обслуживать как детей, так и взрослых. В состав амбулатории входят 10 участков за которыми закреплены 9 врачей.

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По словам Кличко, жители Подола смогут получить весь спектр медицинских услуг, которые относятся к первичному уровню медицинской помощи, включая профилактику заболеваний или их обнаружения на ранних стадиях.

Кроме того, добавил Киевский городской голова, в амбулатории будет работать электронная медицинская система.

При этом Кличко отметил, что в результате пациент получит быстрый поиск и выбор врача, запись на прием онлайн, отсутствие очередей, доступ к назначениям врача и мгновенные результаты анализов.

«Это удобно и для врачей, и для киевлян. Наша задача – вывести медицину из того неудовлетворительного состояния, в котором она находится, чтобы предоставлять киевлянам современную и качественную медицинскую помощь», – добавил он.

В то же время Кличко напомнил, что на финансирование медицинской сферы в следующем году в бюджете предусмотрели еще дополнительно 3,8 млрд грн.