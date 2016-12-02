Асфальт на снег: в Киевской области ремонтируют дороги, непогода и мороз - не помеха (видео)

Первые результаты такой работы уже есть в Боярке. Там "поплыл" асфальт, уложенный всего два дня назад.

"Выглядит покрытие здесь так, будто его не ремонтировали годами: глубокие, залитые дождем выбоины. И это не удивительно, ведь укладывали асфальт, когда на улице было -8", - говорится в сюжете.

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В городском совете говорят, что о ремонте на морозе узнали, когда он начался. Остановить подрядчика, который уже получил деньги из областного бюджета, не решились.

А вот в Вишневом заканчивают ремонт местного парка. Местные жители заметили, как асфальт засыпают прямо в снег на морозе. Подрядчик говорит, что для современных технологий снег не помеха.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве коммунальщики, как только выпал снег, начали укладывать асфальт на Лесном массиве.