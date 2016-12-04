Из-за трагедии в Княжичах полиция Киева и области поднята по тревоге - СМИ

Сейчас по тревоге из-за указанного инцидента поднят личный состав полиции Киева и Киевской области, пишет Обозреватель со ссылкой на проинформированный источник.

Как отмечается, предварительная причина инцидента – несогласованные действия между руководством подразделений полиции.

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По словам собеседника, группа полицейских (из оперативного подразделения) вела слежку за бандитами, которые этой ночью пробрались в указанном селе в один из домов с целью его ограбления. При этом в доме сработала сигнализация, на которую в свою очередь отреагировало другое подразделение полиции (из охранного подразделения).

Прибывшие на сигнализацию полицейские, не разобравшись, задержали двух своих коллег, которые следили за бандитами. Чуть позже на место инцидента также приехали бойцы спецотряда полиции "КОРД".

Из-за неразберихи один из полицейских (из охранного отдела) произвел выстрел, которым смертельно ранил бойца КОРДа.

КОРД в свою очередь открыл ответный огонь и убил двух полицейских из оперативного подразделения и двух полицейских из охранного подразделения.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Броварского района под Киевом произошла трагедия, полицейские по ошибке перестреляли друг друга - погибли 5 человек.

В МВД отказались давать комментарии, заявив, что делом будет заниматься Генпрокуратура.