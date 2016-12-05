В Киеве подорожал проезд в некоторых маршрутках

В выходные выросли тарифы на проезд как в пригородных маршрутках, которые заезжают в Киев, так и в некоторых городских, передает Сегодня.

"В маршрутке №720, которая ездит из Боярки до площади Победы в Киеве, раньше за проезд по городу брали 4 грн, а теперь — 5 грн", — жалуются жители.

С 4 до 5 грн поднялся тариф в маршрутке №320 (ул. Ирпенская — ул. Крещатик). А в маршрутке №192 (метро "Петровка" — улица Милославская) — с 5 до 6 грн.

Пригородные перевозчики объясняют подорожание стоимостю топлива и запчастей. А киевские говорят: цены скорректировали из-за изменения расценок в пригородных маршрутках.

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Председатель Ассоциации "Автоперевозчики Киевщины" Алексей Павленко нынешний рост цен в пригородных маршрутках объясняет так: "До мая 2015 года, когда было отменено госрегулирование тарифов на пассажирские перевозки, перевозчики Киевской области подавали руководству Киевской области свои расчеты с обоснованием тарифа. Еще на тот момент тариф подавался из расчета 51 коп. за 1 км (без учета НДС и страхового сбора). Тогда губернатор не успел подписать эти обоснования, и госрегулирование отменили. Перевозчики стали сами устанавливать тариф, в зависимости от пассажиропотока, платежеспособности населения и других факторов. Некоторые уже тогда повысили цену за проезд в привязке до 51 коп. за 1 км, но много (например, Ирпень, Бровары) остались на расчете 34 коп. за 1 км. С тех пор вырос доллар, подорожало горючее, запчасти. Нынешнее подорожание связано с тем, что перевозчики просто выровнялись с другими районами и "поднялись" с 34 коп. до 51 коп., которые были необходимы еще два года назад. Это не подорожание – это выход на тот уровень, который просто необходим для существования".

По словам Павленко, в ближайшем будущем ожидается еще более серьезное увеличение тарифов на проезд в пригородных маршрутках, связано с повышением с 1 января минимальной заработной платы до 3,2 тыс. грн. Возможно, тарифы вырастут на 20-25%.