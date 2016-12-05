Деятели культуры обратились к Кличко, выступая в защиту Театра на Подоле

Под обращением на момент публикации новости подписались 50 человек, в том числе журналист Матвей Ганапольский, актер театра и кино Богдан Бенюк, актриса и телеведущая Даша Малахова, актер Владимир Горянский, народный артист УССР Анатолий Хостикоев, народная артистка Украины Наталья Сумская, телеведущая Маша Ефросинина, кинорежиссер Роман Балаян, писательница Оксана Забужко.

Открытое письмо коллектива Театра на Подоле и представителей творческой общины Киева к мэру столицы.Кличко:

"Уважаемый Виталий Владимирович!

Коллектив Театра на Подоле и представители творческой общины Киева обращаются к Вам с просьбой поддержать открытие нового здания театра на Андреевском спуске.

Прошло 23 года с тех пор, когда Театру на Подоле город пообещал построить собственное большое помещение с собственной сценой.

Наш театр популярный и широкоизвестный в Киеве, в Украине и за ее пределами. Мы давали мировое турне. Наши спектакли видели страны Европы и Америки. Постановки нашего театра всегда утверждают основные принципы театрального искусства: любовь к человеку, к его духовности и красоте, его намерения и стремления.

Долгие годы с момента основания труппа театра работала на птичьих правах в зале в Гостином Дворе в ужасных, унизительных условиях. Во время спектаклей актеры ждали своего выхода, гримировались и одевались в узком подвале вдоль труб теплотрассы, шириной менее 2х метров, не оборудованном наименьшими удобствами. Мужчин и женщин разделяла лишь штора. Зрители были вынуждены смотреть спектакли, держа верхнюю одежду на коленях, поскольку в театре не было даже гардероба. Несмотря на эти трудности, труппа продолжала творить искусство, избранное киевлянами и гостями столицы. Нас неоднократно отмечали высокими театральными наградами в Украине и за рубежом.

Поэтому сложно переоценить значение для труппы Театра на Подоле возможности наконец, за долгие 23 года, получить настоящий Дом. Дом, в котором будет продолжать твориться чудо живого искусства. Для нас знаково и крайне важно, что "Театр на Подоле" – бренд, который известен в мире именно с таким названием, будет и дальше творить на Подоле.

Долгожданное новое здание вызвало широкий общественный резонанс. Общество было единодушным в высокой оценке относительно внутренних архитектурных решений и технической утвари театра. Мнения разделились в оценках фасадной группы: одна часть общественности встретила открытие фасада нового театра с восторгом, другая - отнеслась к нему с настороженностью.

Ясно одно: представители обеих групп искренне любят Киев. Первые радуются, что город впервые за последние 100 лет получит новый театр, архитектура которого представляет собой смелое сочетание современности и уважения к историческому наследию ярчайшей улицы столицы. Вторая часть горожан считает, что внешний вид нового Театра диссонирует с существующим архитектурным ансамблем Андреевского спуска.

Понимая и уважая обе позиции киевлян, мы, нижеподписавшиеся, обращаемся к Вас с просьбой подойти к оценке ситуации, сложившейся комплексно, беря во внимание современные европейские тенденции в архитектуре и градостроительстве, а также важность открытия нового театра для культурной жизни Киева, и поддержать архитектурный проект нового здания в его существующем виде.

Директор и художественный руководитель Киевского академического Театра на Подоле,

народный артист Украины,

лауреат Национальной премии им. Тараса Шевченко

Виталий Малахов

1. Матвей Ганапольский, журналист, ведущий, общественный деятель

2. Ахтем Сейтаблаев, заслуженный артист АР Крым, актер, режиссер, телеведущий

3. Игорь Крикунов, режиссер, актер театра и кино, художественный руководитель Цыганского театра "Романс"

4. Богдан Бенюк, народный артист Украины, актер театра и кино, антрепренер, политик

5. Олег Кохан, украинский кинопродюсер, основатель и генеральный продюсер кинокомпании "Sota Cinema Group"

6. Евгений Карась, коллекционер, галерист, куратор, арт-эксперт, арт-менеджер, основатель и куратор "Карась Галерея", Президент Ассоциации деятелей современного искусства Украины

7. Даша Малахова, актриса театра и кино, телеведущая, ресторатор

8. Тимур Полянский, заслуженный деятель искусств Украины, актер, композитор, лауреат Киевской пекторали

9. Сергей Маслобойщиков, украинский график, сценограф, режиссер театра и кино

10. Сергей Сипливый, актер театра и кино

11. Вячеслав Довженко, актер театра и кино

12. Владимир Кузнецов, заслуженный артист Украины, актер театра и кино, лауреат Киевской пекторали, Лауреат театральной премии им. Амвросия Бучмы

13. Александр Данильченко, актер театра и кино

14. Александр Крыжановский, художественный руководитель нового драматического театра на Печерске

15. София Письман, актриса театра и кино

16. Алла Сергийко, заслуженная артистка Украины, актриса театра и кино

17. Тамара Плашенко, заслуженная артистка Украины, актриса театра и кино

18. Лариса Троянивская, заслуженная артистка Украины,актриса театра и кино

19. Федор Ольховский, заслуженный артист Украины, актер театра и кино

20. Александр Юнин, генеральный директор музея Ивана Кавалеридзе

21. Анастасия Дмитрук, поэтесса, награждена Премией Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины.

22. Владимир Горянский, народный артист Украины, актер театра и кино

23. Виктор Гирич, народный артист Украины, заслуженный деятель искусств Украины, режиссер, театральный педагог; директор-художественный руководитель Киевского академического театра юного зрителя на Липках

24. Виктор Зотов, архитектор

25. Алексей Кужельный, народный артист Украины, режиссер, театрально-общественный деятель

26. Анатолий Хостикоев, народный артист СССР, полный кавалер ордена "За заслуги", украинский актер театра и кино, антрепренер

27. Наталья Сумская, народная артистка Украины, лауреат Шевченковской премии, лауреат Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки, актриса и телеведущая

28. Мария Ефросинина, актриса, телеведущая.

29. Роман Балаян, народный артист Украины, лауреат государственной премии СССР, кинорежиссер, сценарист и продюсер,

30. Михаил Захаревич, народный артист Украины, актер, генеральный директор Национального академического драматического театра имени Ивана Франко

31. Влада Осьмак, научный сотрудник "Музея одной улицы"

32. Людмила Горделадзе, директор кинотеатра "Октябрь"

33. Стас Жирков-режиссер, художественный руководитель театра "Золотые ворота"

34. Оксана Забужко, писательница, поэтесса, эссеистка и публичный интеллектуал

35. Матвей Вайсберг, художник, иллюстратор, график

36. Владислав Шерешевский, художник

37. Артем Мяус, актер театра и кино

38. Анна Саливанчук, актриса театра и кино

39. Валентин Козьменко-Делинде, режиссер театра и кино, сценограф, лауреат Киевской пекторали

40. Анатолий Крым заслуженный деятель искусств Украины, лауреат международных премий, писатель, драматург, сценарист

41. Ирма Витовская, актриса театра и кино

42. Андрей Ризоль, кино - и музыкальный продюсер, основатель и генеральный директор компании "ВАВИЛОН"

43. Виталий Жежера, заслуженный журналист Украины

44. Борис Курицын, заслуженный деятель искусств Украины, руководитель литературно-драматургической и информационно-аналитической части Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки, театровед

45. Мария Погребняк, художник, сценограф, лауреат "Киевской пекторали"

46. Игорь Славинский,заслуженный деятель искусств Украины, актер, режиссер

47. Максим Максимюк, актер театра и кино

48. Татьяна Печенкина, актриса театра и кино, награждена отличием президента Украины – юбилейной медалью "25 лет независимости Украины"

49. Станислав Боклан,народный артист Украины, актер театра и кино

50. Вадим Шипулин, директор национального музея медицины Украины,заслуженный врач Украины, профессор, заведующий кафедрой внутренней медицины №1 НМУ им. А.А.Богомольца"