Бюджет следующего года позволит развивать Киев – замглавы КГГА

Структура расходов составляет 36,780 млн грн – это свидетельствует, что бюджет будет сбалансированным и реалистичным для исполнения. На этом во время брифинга заявил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис. Он убежден – сохранение социального ориентирования и плановый экономическое развитие будут способствовать стабилизации и улучшению общей ситуации в столице.

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«Мы делаем бюджет реальным. Это означает, что каждое структурное подразделение получило задачи, которые способен выполнить, и ресурс под это. Да, конечно, всегда хотелось бы больше, но мы также имеем очень амбициозные планы в отношении инвесторов. И форум, который мы проводили недавно, убеждает, что такие планы имеют все шансы на воплощение в жизнь», – убежден Геннадий Плис.

По его словам, наибольший процент капитальных расходов планируется потратить на развитие транспортной отрасли (46,3% или 2358,2 млн грн) и жилищно-коммунальной отрасли (22,9% или 1167 млн грн). Для отрасли образования предусмотрено 662,6 млн грн, охраны здоровья, социальной защиты и спорта – 444 млн грн, культуры – 279,3 млн грн, на другие отрасли – 183,8 млн грн.

«Мы также будем активно развивать образование и науку, будем заниматься дорогами. Так, по моему мнению, усилия нужно направлять на энергосберегающую отрасль и развитие новейших технологий. Для этого активно привлекать общественность – через бюджет участия, например, на который, напомню, заложено 50 млн грн, через воркшопы, где представители власти всегда принимают активное участие. Я уверен, что бюджет следующего года позволит развивать Киев, облагораживать его, и результат этого будет ощущать каждый его житель и гость», – подытожил Геннадий Плис.