На столичной Оболони нашли гранату под отделением почты

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, сообщение о подозрительном предмете, похожем на гранату, поступило в дежурную часть Оболонского управления полиции от прохожего.

По указанному адресу срочно прибыли следственно-оперативная группа и работники взрывотехнической службы.

«С места происшествия правоохранители изъяли и обезвредили боевую гранату РГД-5 с запалом, которая в любой момент могла сдетонировать»,- отмечается в сообщении.

Сведения о событие должным образом зарегистрировано в Журнале единого учета Оболонского управления полиции. Следственным отделом решается вопрос об открытии уголовного производства.

Читайте такжеПолиция задержала банду, из-за которой проводили спецоперацию в Княжичах (фото, видео)

Усилия правоохранителей направлены на выяснение всех подробностей и установления владельца взрывоопасного предмета.

Полицейские обследовали прилегающую территорию и проверили ее на наличие камер видеонаблюдения.