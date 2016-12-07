В ЕС готовы помогать Украине, однако ключевые усилия должны быть на плечах украинских политиков – Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко после встреч с европейскими политиками на съезде Христианско-демократической партии Германии, который проходит в Эссене, передает пресс-служба КГГА.

"Позиция европейских политиков неизменна – они готовы помогать нам, но акцентируют, что ключевые усилия в решении проблем в Украине – на плечах украинских политиков. И главной проблемой, к сожалению, до сих пор остается коррупция", - отметил Кличко.

В кулуарах съезда состоялись встречи мэра Киева с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, председателем комитета иностранных дел Европарламента Элмаром Броком, бывшим президентом Европарламента, председателем Фонда Конрада Аденауэра Хансом Петтерингом.

На политическом собрании партии, которую уже более 16 лет возглавляет Ангела Меркель, обсуждали вызовы, с которыми сегодня столкнулась объединенная Европа.

В своем почти двухчасовом выступлении канцлер Германии отметила, что главная задача ЕС сегодня – внутренняя и внешняя безопасность, защита внешних границ. Меркель затронула и проблемы переселенцев. Также отметила, что политика России также является проблемой для Европы.

На съезде Ангелу Меркель в девятый раз избрали председателем партии и выдвигают в четвертый раз на пост канцлера Германии. Она отметила, что выборы в Бундестаг, которые состоятся в октябре 2017 года, будут самыми сложными в современной истории Германии.