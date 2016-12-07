В четверг откроют современный столичный автовокзал "Теремки"
20:37, 07 декабря 2016Киев
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В четверг, 8 декабря, в 13:00 Киевский городской председатель Виталий Кличко примет участие в открытии нового современного автовокзала "Теремки".
Открытие автовокзала «Теремки» поможет разгрузить транспортную инфраструктуру города на 30-40% / Вечерний Киев
Это первый в Украине объект в системе транспортной инфраструктуры, финансирование которого осуществлялось за счет частного инвестора, сообщает пресс-служба КГГА.
Ожидается, что открытие автовокзала «Теремки» поможет разгрузить транспортную инфраструктуру города на 30-40%, освободить центр столицы от пробок, улучшит экологическую ситуацию в столице.
Адрес места проведения: Кольцевая дорога, 1-Л.
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