В четверг откроют современный столичный автовокзал "Теремки"

Это первый в Украине объект в системе транспортной инфраструктуры, финансирование которого осуществлялось за счет частного инвестора, сообщает пресс-служба КГГА.

Ожидается, что открытие автовокзала «Теремки» поможет разгрузить транспортную инфраструктуру города на 30-40%, освободить центр столицы от пробок, улучшит экологическую ситуацию в столице.

Адрес места проведения: Кольцевая дорога, 1-Л.