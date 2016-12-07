Кличко использует свою репутацию для продвижения имиджа Киева - эксперт

20:49, 07 декабря 2016
Киев
721

По мнению главы Центра прикладных политических исследований «Пента», Владимира Фесенко, мэр Киева Виталий Кличко активно использует свою популярность для продвижения имиджа украинской столицы.

Заграничные поездки Кличко могут проводиться с целью привлечь иностранные инвестиции для киевских городских проектов

Комментируя недавний визит мэра Киева в немецкий город Эссе для участия в партийном съезде Христианско-демократического союза, который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель, Владимир Фесенко заявил: «Если у него кроме участия в спортивных мероприятиях есть и деловые встречи, то спортивные мероприятия то - это как бы повод для привлечения внимания. Тем более что Виталий там популярная фигура и лишний раз напомнить о себе не помешает даже в таком контексте»

Читайте такжеКличко: Сегодня для инвесторов в Киеве "время возможностей"

Кроме того, Владимир Фесенко отметил, что подобные заграничные поездки Виталия Кличко могут проводиться с целью привлечь иностранные инвестиции для киевских городских проектов. «Это тоже способ. Может быть. Надо помнить, что Виталий – это не мэр-бюрократ, не мэр-фанатик, а человек, построивший свою репутацию. Поэтому это может быть способ привлечения внимания к визиту и создания дополнительного информационного повода», – добавил Владимир Фесенко.

Напомним, в июле текущего года Виталий Кличко вместе с делегацией немецких экспертов и предпринимателей во главе с госсекретарем Министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Райнером Бомбой осмотрели недостроенный Подольско-Воскресенский мост. После этого в СМИ появилась информация о переговорах про инвестиции с немецкой стороны в строительство моста на Троещину.​

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#Кличко