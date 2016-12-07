Кличко использует свою репутацию для продвижения имиджа Киева - эксперт

Комментируя недавний визит мэра Киева в немецкий город Эссе для участия в партийном съезде Христианско-демократического союза, который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель, Владимир Фесенко заявил: «Если у него кроме участия в спортивных мероприятиях есть и деловые встречи, то спортивные мероприятия то - это как бы повод для привлечения внимания. Тем более что Виталий там популярная фигура и лишний раз напомнить о себе не помешает даже в таком контексте»

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Кроме того, Владимир Фесенко отметил, что подобные заграничные поездки Виталия Кличко могут проводиться с целью привлечь иностранные инвестиции для киевских городских проектов. «Это тоже способ. Может быть. Надо помнить, что Виталий – это не мэр-бюрократ, не мэр-фанатик, а человек, построивший свою репутацию. Поэтому это может быть способ привлечения внимания к визиту и создания дополнительного информационного повода», – добавил Владимир Фесенко.

Напомним, в июле текущего года Виталий Кличко вместе с делегацией немецких экспертов и предпринимателей во главе с госсекретарем Министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Райнером Бомбой осмотрели недостроенный Подольско-Воскресенский мост. После этого в СМИ появилась информация о переговорах про инвестиции с немецкой стороны в строительство моста на Троещину.​