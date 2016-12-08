Власти Киева приостанавливают планы по строительству метро на Троещину

Об этом в интервью Delo.UA сообщил заместитель председателя КГГА Илья Сагайдак.

В качестве альтернативы власти города предлагают жителям микрорайона новый транспортно-инфраструктурный проект — "скоростной коридор", обособленную линию для коммунального транспорта.

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"Мы физически выделим полосу для общественного транспорта, чтобы туда не могли заехать автомобилисты. Троллейбус или автобус (покажет ТЭО) будет оборудован датчиком GPS, который при приближении общественного транспорта к перекрестку включает длинный зеленый свет. Остановки будут оборудованы специальными турникетами, т.е. по сути это будет наземное метро", — рассказал Илья Сагайдак.

На первом этапе развития системы скоростного коридора предусмотрена реализация линии "Троещина — Чоколовка" с ответвлением на Отрадный с потенциальным суточным спросом в 140 тыс. пассажиров.

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Проект включает в себя реконструкцию 22 км дороги, обеспечение удобного доступа к станциям и пересадочным узлам — ст. метро Петровка, трамвайная остановка на ул. Кирилловской, ст. м Дорогожичи, ст. м. Шулявская, линия скоростного Борщаговского трамвая, остановка электрички "Караваевы дачи", выход на Севастопольскую площадь. По предварительным оценкам, реализация такого проекта обойдется в 100 млн евро.

"На первый взгляд, кажется, что много, но аналог стоит в десятки разы дороже. Дело даже не в деньгах, а во времени. Чтобы построить линию метро (на Троещину - ред.) потребуется лет 10-15, а учитывая, как идет такое строительство в Украине, то и все 20 лет. В свою очередь, этот проект (скоростной коридор - ред.) можно реализовать за три года", — говорит Сагайдак.