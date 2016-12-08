Мы увеличили финансирование ремонта дорог в 6 раз за два года – Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время отчета о результатах своей деятельности на посту.

«Мы отремонтировали рекордное количество дорог. Мы нашли возможности и увеличили финансирование ремонта и реконструкции дорожного покрытия на столичных улицах в 5 раз – до почти полтора миллиарда гривен», – подчеркнул Кличко.

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Он отметил, что эти средства позволили в 2016 году отремонтировать 200 километров киевских дорог.

«Для сравнения в 2014 году эта цифра составляла почти 37 км, а в 2015 – 128 км. Я считаю, это очень важный показатель. Это означает, что Киев обновляет инфраструктуру, становится европейским городом. И задача на следующий год – сделать как минимум 300 км дорог», – подчеркнул мэр столицы.

Виталий Кличко также отметил, что в этом году значительно обновился подвижной состав общественного транспорта столицы. «Так, в 2016 году мы капитально отремонтировали 260 единиц подвижного состава, а также приобрели 50 автобусов, 61 троллейбус и 11 новых современных трамваев с низким уровнем пола», – подчеркнул Киевский городской председатель.