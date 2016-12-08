Кличко отчитался о результатах года деятельности на посту
16:19, 08 декабря 2016Киев
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Мэр Киева Виталий Кличко представил отчет о результатах деятельности на посту главы столицы.
Виталий Кличко во время представления отчета / Фото kievcity.gov.ua
Как отмечает пресс-служба КГГА, для представления отчета мэр пригласил представителей СМИ на крупнейшее коммунальное предприятие столицы, на котором работают почти 10 тысяч киевлян, - в одно из депо КП "Киевпастранс".
В частности, Кличко представил динамику изменений в различных сферах жизнедеятельности города, а также акцентировал на проблемах, которые еще предстоит решить в столице.
Мэр выехал к журналистам на новой снегоуборочной машине, которая теперь помогает столичным коммунальщикам убирать тротуары.
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