Кличко отчитался о результатах года деятельности на посту

Как отмечает пресс-служба КГГА, для представления отчета мэр пригласил представителей СМИ на крупнейшее коммунальное предприятие столицы, на котором работают почти 10 тысяч киевлян, - в одно из депо КП "Киевпастранс".

В частности, Кличко представил динамику изменений в различных сферах жизнедеятельности города, а также акцентировал на проблемах, которые еще предстоит решить в столице.

Мэр выехал к журналистам на новой снегоуборочной машине, которая теперь помогает столичным коммунальщикам убирать тротуары.