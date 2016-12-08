Южный, Центральный и Подольский автовокзалы заменят на частные в 2017 году - КГГА

Об этом на церемонии открытия нового автовокзала «Теремки» заявил Сергей Майзель, начальник Департамента транспортной инфраструктуры Киевской администрации, передает пресс-служба КГГА.

Сообщается, что автовокзал «Теремки» − единственный в Киеве автовокзал первого класса, который отвечает всем международным требованиям: медпункт, камера хранения, Wi-Fi, комната матери и ребенка, пункт милиции.

«Этот автовокзал – первый пример, как должно работать государственно-частное партнерство. Ведь частный инвестор как социально ответственный бизнесмен за свои средства построил автовокзал, внеся вклад в развитие городской инфраструктуры», − отметил Майзель.

«Время нелегальных перевозчиков прошло. С преобразованием системы транспорта все автовокзалы старого образца будут закрываться и переходить на европейскую модель работы. Это позволит как искоренить коррупцию, так и повысить качество обслуживания за счет конкуренции среди официальных перевозчиков. По плану в 2017 году закроют Южный, Центральный и Подольский, их заменят на частные автовокзалы», - заверил Майзель.

По его словам, ежедневно в Киев по Одесскому направлению приезжает 635 рейсов, из которых около 40% − нелегальные перевозки. Задача городской власти – установить четкие и понятные правила для участников рынка, вывести нелегалов из тени.

«Мы планируем за следующие два года перевести сюда 165 рейсов из области, пересадить около двух тысяч автомобилистов на общественный транспорт. Это поможет значительно разгрузить дороги и дать возможность нелегалам стать официальными перевозчиками, которые платят налоги в бюджет», − заключил начальник Департамента транспортной инфраструктуры.