В Киеве открыли новую современную автостанцию "Теремки"

Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил во время открытия нового автовокзала «Теремки». Это первый в городе объект транспортной инфраструктуры, финансирование строительства которого осуществлялось за счет частного инвестора.

«Сегодня мы открываем новую современную автостанцию «Теремки». Это инвестиционный объект, очень хорошо что есть инвесторы, которые в рамках частно-государственного партнерства вкладывают деньги в развитие города. Транспортная инфраструктура – одна из ключевых сфер хозяйства. 10 тысяч автобусов ежедневно приезжают в Киев и наша задача – делать перехватывающие автостанции, которые будут давать возможность людям заезжать в город и пересаживаться на коммунальный городской транспорт», – отметил мэр.

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Пропускная способность автовокзала «Теремки» – 450 рейсов и 9 тыс. пассажиров в сутки, а в перспективе этот показатель может возрасти до 800 рейсов в день. Автовокзал уже заключил соглашения с крупнейшими операторами автоперевозок и продолжает вести переговоры с другими легальными перевозчиками.

До автостанции пассажиры смогут добраться как общественным транспортом, так и автобусами-шатлами со станции метро «Теремки» с 6 утра до полуночи. Со временем их движение будет полностью синхронизировано с прибытием и отправлением поездов метро.

Мэр осмотрел помещения и пообщался с персоналом автовокзала. Для пассажиров на территории новой автостанции оборудованы комфортные залы ожидания, комнаты матери и ребенка, медпункт, магазины и кафе, мини-гостиница для пассажиров, автоматизированные камеры хранения. Кроме того, автовокзал полностью приспособлен для людей с особыми потребностями. На территории автовокзала также созданы все условия для техобслуживания автобусов, оборудована мойка, есть комната отдыха для водителей.

По словам Кличко, открытие перехватывающих хабов разгрузит транспортную инфраструктуру города на 30-40%, освободит центр от пробок и в целом улучшит экологическую ситуацию в столице. На Одесское направление приходится 635 рейсов в сутки. Наибольшей проблемой является то, что въезд большинства перевозчиков в столицу является несанкционированным. К тому же они провоцируют заторы из-за стоянки в необорудованных для этого местах (в первую очередь, возле Дворца спорта, площади Победы, ст. м. «Теремки», ст. м. «Житомирская», других). Это также сказывается и на доходах от перевозок пассажиров коммунальным транспортом и недополучении средств в бюджет от станционных сборов.

В свою очередь присутствующий на открытии председатель государственной службы по безопасности на транспорте Михаил Ноняк заверил, что в столице началась настоящая борьба с нелегальными перевозчиками

«Если мы говорим по усилению контроля, который мы осуществляем на сегодняшний день, то здесь также нужно усиливать ответственность перевозчика. Существует классность транспортного средства, и это также минимизация всех наших налогов. И я хочу сказать, что мы боремся, достаточно серьезно начали эту работу по Украине, и если я не ошибаюсь, то уже на несколько тысяч выявлено таких нелегалов только за полгода фактически. И мы имеем общие графики с городом, городским департаментом, национальной полицией. Мы совместными рейдами сейчас работаем во всех областях страны», – заявил он.

Подобные слова о борьбе с нелегальными перевозчиками также поддержали и другие чиновники, в частности руководитель Департамента транспортной инфраструктуры Киевской администрации Сергей Майзель.

«Времена нелегальных перевозчиков прошли. С изменением системы транспорта все автовокзалы старого образца будут закрываться и переходить на европейскую модель работы. Это позволит, как искоренить коррупцию, так и повысить качество обслуживания за счет конкуренции между официальным перевозчиками. По плану «Южный», Центральный и «Подольский» автовокзалы будут закрыты в 2017 году, их заменят частные автовокзалы», – заверил Майзель.