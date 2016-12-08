Киевсовет утвердил целевую программу противодействия заболеванию туберкулезом

Она призвана обеспечить доступные и высококачественные услуги по профилактике, выявлению, диагностики и лечения этой болезни.

По словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, особую актуальность это решение вступает учитывая то, что сейчас в Украине нет соответствующей утвержденной Национальной программы. На реализацию Городской программы выделено 48 млн грн на пять лет. За их счет, в частности, будет закуплено 2 передвижные цифровые флюорографы и компьютерный томограф для противотуберкулезной службы, что позволит почти вдвое увеличить количество профилактических осмотров (до 250 тысяч человек из групп риска), на закупку расходных материалов, на социальную поддержку больных, приобретение средств индивидуальной защиты для медиков и ламп УФО для соблюдения требований инфекционного контроля и тому подобное.

По итогам 2015 года заболеваемость туберкулезом возросла на 6,7% (с 1224 до 1314) и составила 46,2 на 100 тысяч населения, что на 7,6% ниже порога эпидемии и на 17,3% ниже этот показатель в Украине. Вместе с тем, смертность от туберкулеза в столице снизилась на 24% и составила 5,7 на 100 тысяч населения, что на 54% ниже показателя в стране.

«Несмотря на то, что у нас ниже среднеукраинского уровень заболеваемости и смертности от туберкулеза, эпидемиологическая ситуация остается все же напряженной. Так, в течение трех лет удельный вес больных с ко-инфекцией среди впервые диагностированных туберкулезом выросла с 23,6% до 27,4%. Из них, по данным прошлого года, социально незащищенные киевляне составляют около 70%», – сказал Николай Поворозник.

По его словам, ухудшение этой ситуации прогнозируется в условиях социально-экономического кризиса, который углубляется через военный конфликт на Востоке страны, с усилением внутренних миграционных процессов жителей Донецкой и Луганской областей.

Существующая система оказания противотуберкулезной помощи с избыточным количеством противотуберкулезных коек, ориентированная на концентрацию больных в условиях стационара, не соответствует современным международным практикам, является экономически обременительной.

Как известно, вопросы противодействия туберкулезу в Украине являются одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере здравоохранения и социального развития. Кроме того, данный вопрос является предметом международных обязательств нашей страны.