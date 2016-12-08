В КГГА создано 2 новых структурных подразделения

«Структура администрации не может быть статична. Мы должны реагировать на вызовы и идти в ногу со временем. Сегодня мы в преддверии «Евровидения-2017» понимаем необходимость создания отдельного подразделения по вопросам туризма, который будет содействовать динамичному развитию этой отрасли, – отметил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко. – И вызовом для города сегодня остается вопрос экологии. Не может подразделение внутри департамента выполнять 93 функции (в том числе 13 административных) и координировать деятельность 23 предприятий. Ни экология, ни природную среду от этого не улучшаются».

По его словам, реализация документа не потребует увеличения предельной численности работников.

Так, за соответствующее решение Киевсовета проголосовали 76 депутатов.