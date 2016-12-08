В каждой школе могут самостоятельно принять решение о приостановке учебного процесса, если гриппом и ОРВИ заболели 20% учеников - Старостенко

Во избежание общей приостановки учебного процесса, и в то же время недопущения распространения инфекции, городская власть предоставила возможность каждому заведению образования самостоятельно принимать решение о введении так называемого профилактического карантина. Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко в программе «Столица» на ТК «Киев».

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«Сегодня мы активно сотрудничаем с департаментами образования и здравоохранения КГГА, а также получаем оперативную информацию из районов. Как свидетельствуют показатели, в целом эпидемический порог для учреждений образования еще не перейден. Сейчас в Киеве отсутствие детей в учебных заведениях из-за болезни составляет 18%, однако это, как говорится, «средняя температура по палате». Наибольшее количество отсутствующих наблюдается в Шевченковском и Деснянском районах, а наименьший – в Оболонском и Подольском. Учитывая нынешнюю неравномерность заболевания, мы приняли решение разрешить начать локальное приостановление учебного процесса», – сообщила Анна Старостенко.

Так, была дана возможность каждому заведению образования самостоятельно принимать решение о приостановке учебно-воспитательного процесса при отсутствии 20% детей от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и другими респираторными заболеваниями, как на уровне школы, так и класса, а также нести ответственность за принятые решения. Детские сады закрываться не будут.

«Подчеркну, что сейчас важно проводить элементарные санитарно-противоэпидемические мероприятия, как обеспечить соблюдение нормативных показателей температуры воздуха, проветривание, обеззараживание воздуха с помощью бактерицидных ламп, а также обеспечить условия для изоляции детей в случае выявления признаков инфекционной болезни и тому подобное. И что не менее важно – ограничить проведение спортивных, культурно-массовых и других мероприятий в закрытых помещениях», – отметила Анна Старостенко.