В столице утверждена городская целевая программа противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции на 2017-2021 годы

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Меры по противодействию СПИДу, реализованные в Киеве за последние 15 лет, принесли весомые результаты, однако между достигнутыми на сегодняшний день успехами и целью взятия контроля над эпидемией этой болезни до сих пор существует большой разрыв. В частности, вне поля зрения остается значительное количество киевлян с социальными проблемами», – подчеркнул заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, Киев вошел в список 27 мегаполисов мира с самым большим порогом эпидемии ВИЧ. Программа призвана увеличить охват киевлян тестированием на ВИЧ-инфекцию, обнаружить и взять под медицинский надзор 11,5 тысячи инфицированных, привлечь к антиретровирусной терапии 14 тысяч человек. В целом на реализацию мероприятий целевой программы на 2017-2021 годы необходимо 238 миллионов гривен.

В Киеве проживает около 24 тысяч человек, живущих с ВИЧ. Из них по состоянию на 1 января 2016 года под медицинским наблюдением находятся 11,7 тысячи, то есть только половина от оценочного количества. По подсчетам специалистов, ежегодно в столице инфицируются ВИЧ около 3 тысяч человек разных возрастных категорий и обоих полов.

Утвержденная программа предусматривает сосредоточение внимания на наиболее уязвимых группах населения, мобилизацию ресурсов, обеспечение непрерывного каскада медицинских и социальных гендерно-чувствительных услуг населению, искоренение дискриминации в связи с ВИЧ, усиление системы общественного здоровья и тому подобное.

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По словам Поворозника, одной из важнейших задач является максимальное выявление киевлян, которые живут с ВИЧ, охват их специфическим лечением (антиретровирусной терапией), что позволяет прекратить размножение болезни в организме человека и предотвратить передачу вируса друг другу.

Напомним, что с 2014 года страны мира при координации Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу начали переход на новую стратегию преодоления эпидемии инфекции – Фаст Трек. Стратегия стала ответом на результаты научных исследований, которые доказали 96%-ый результат в прекращении передачи вируса при лечении. Украина является одной из 30 стран Фаст Трека, а Киев – одним из городов глобальной инициативы, поскольку он назван одним из самых пораженных эпидемией ВИЧ/СПИДом городов Восточной Европы и Центральной Азии. На сегодня почти каждый 10-й ВИЧ-инфицированный украинец живет именно в Киеве.