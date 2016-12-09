Кличко обсудил с катарской делегацией возможность инвестиций в Киев

В ходе встречи Виталий Кличко поблагодарил Катарской инвестиционной администрации в заинтересованности инвестировать в Киев и Украину и представил потенциал Киева.

Об этом сказано на официальной странице Киевской ГГА.

«Я вчера отчитывался о результатах своей деятельности на посту. Мы смогли исправить ситуацию в городском хозяйстве и теперь нацелены, с участием инвесторов, на воплощение важных проектов во многих отраслях. Проектов, которые будут работать в интересах киевлян. Со своей стороны, могу гарантировать вам полную прозрачность работы, честные правила и защищенность ваших инвестиций», – подчеркнул Виталий Кличко.

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Со своей стороны, члены делегации Катарской инвестиционной администрации отметили, что заинтересованы вкладывать средства в строительство, инвестиционные и транспортные проекты.

Главными направлениями Инвестиционной администрации Катара являются инвестиции в ценные бумаги, недвижимость, промышленность и агросектор.