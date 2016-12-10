В Киеве восстановлено движение трамваев в Пуще-Водице
00:46, 10 декабря 2016Киев
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В столице возобновлено движение трамваев, курсирующих по маршрутам №№ 12,17,19, прекращенное в связи с реконструкцией трамвайных переездов на ул. Автозаводской.
В Киеве восстановлено движение трамваев в Пуще-Водице / фото: УНИАН
Об этом сообщает коммунальное предприятие «Киевпасстранс».
В КП напомнили, что работы были начаты 16 ноября.
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Современные конструкции переездов сделаны по новейшим европейским технологиям, обустройство которых на трамвайных путях заключается в сплошном покрытии из крупногабаритных железобетонных плит.
Гендиректор «Киевпасстранса» Дмитрий Левченко сообщил, что в 2017 году предприятие планирует начать плановые реконструкции еще на 18 объектах, в частности в начале года - на ул. Автозаводской, ул. Полярной и на площади Т. Шевченко.
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