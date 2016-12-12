В Киеве реконструировали нашествие монголо-татар (видео)

Киевляне тогда, хоть и проиграли, но сумели нанести сокрушительный урон врагу с востока и не дать ему продвинуться дальше в Европу, пишет ТСН.

Читайте такжеВ Киеве на Почтовой площади продолжатся раскопки древнего города (фоторепортаж)

Действия проходили возле Национального музея истории Украины, где 8 столетий назад украинцы сдерживали нашествие монголо-татар.

В реконструкции участвовали как любители, так и профессиональные каскадеры.