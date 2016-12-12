В Киеве реконструировали нашествие монголо-татар (видео)

14:19, 12 декабря 2016
Киев
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В Киеве любители старины воссоздали одно из крупнейших сражений времен Киевской Руси.

Киевляне тогда, хоть и проиграли, но сумели нанести сокрушительный урон врагу с востока и не дать ему продвинуться дальше в Европу, пишет ТСН.

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Действия проходили возле Национального музея истории Украины, где 8 столетий назад украинцы сдерживали нашествие монголо-татар.

В реконструкции участвовали как любители, так и профессиональные каскадеры.

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Теги: #Киев#битва#монголо-татары