В Киеве реконструировали нашествие монголо-татар (видео)
14:19, 12 декабря 2016Киев
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В Киеве любители старины воссоздали одно из крупнейших сражений времен Киевской Руси.
Киевляне тогда, хоть и проиграли, но сумели нанести сокрушительный урон врагу с востока и не дать ему продвинуться дальше в Европу, пишет ТСН.
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Действия проходили возле Национального музея истории Украины, где 8 столетий назад украинцы сдерживали нашествие монголо-татар.
В реконструкции участвовали как любители, так и профессиональные каскадеры.
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