"Припорошена сверкающим снежком": журналистам показали огни главной новогодней елки Украины (видео)
19:12, 12 декабря 2016Киев
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Нынешняя столичная елка на Софийской площади украшена очень изящными огоньками, благодаря чему будет казаться, будто новогодняя красавица припорошена сверкающим снежком.
Основной цвет елочных украшений – желтый.
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Деревянные игрушки повесят на специальные тросы, а сверху разместят игрушки из пенопласта, которые в случае падения не землю не составят никакой угрозы для отдыхающих.
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