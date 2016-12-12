"Припорошена сверкающим снежком": журналистам показали огни главной новогодней елки Украины (видео)

Основной цвет елочных украшений – желтый.

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Деревянные игрушки повесят на специальные тросы, а сверху разместят игрушки из пенопласта, которые в случае падения не землю не составят никакой угрозы для отдыхающих.