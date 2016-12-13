В центре Киева устанавливают рождественское колесо обозрения (фоторепортаж)

На Софийской площади уже "одевают" 26-метровую елочку: вешают иллюминацию и большие яворивские игрушки, пишет Сегодня. Установлена уже и праздничная сцена, на которой будут проходить выступления и концерты. Она в этом году разместилась недалеко от памятника Богдану Хмельницкому. А вот смотровую площадку, которая в прошлом году окружала Богдана, теперь размещают на площади вдоль проезжей части. Визуально она намного больше, чем прошлогодняя (длина — примерно 80 метров), и любоваться на елку и на праздничную площадь с нее будет удобнее.

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"На смотровой площадке разместятся три-четыре бесплатные детские горки. А вокруг памятника будет своеобразная галерея, внутри которой можно будет пройти. Там будет выставка иллюминаций и игрушек, которые делали дети со всей Украины. А на Софийской — еще и фестиваль ледовых скульптур", — рассказывает организатор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий. Ярмарке на Владимирском проезде будет не так тесно, как в прошлом году. Проход между домиками сделали шире (за счет проезжей части). Также предусмотрели больше мест, где можно посидеть, и навесы со столиками, чтобы спрятаться от снега.

Как отмечается, новогодняя Михайловская площадь в этом году будет существенно отличаться от прошлогодней, развлечений здесь готовят больше. Уже начали монтировать 16-метровое колесо обозрения, которое доставили в Киев из Франции. Оно понравится всем, кто любит высоту и экстрим (небольшие кабинки колеса будут открытыми).

"С него можно будет увидеть "в одну линию" колокольни и елку. В этом году у нас тестовый вариант. В следующем году планируем, что оно будет больше и с закрытыми кабинками", — говорит Добруцкий.

По обе стороны от колеса устанавливают горки: поменьше для детей и огромные — для взрослых. Дух захватывает, даже если не спускаешься, а просто смотришь на них. Рядом обустраивают волшебный Рождественский тоннель желаний, длинную арку украшают иллюминацией и новогодними шариками. Их, по словам организаторов, специально подбирали таких цветов, которые есть на росписях Михайловского собора.