Киевская власть планирует рассчитаться со всеми долгами до 2020 года - КГГА

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

«На протяжении двух последних лет мы погасили наши внешние и внутренние долги. Общая сумма, которую удалось ликвидировать, составила приблизительно 10 миллиардов гривен. Долга осталось 13,5 миллиардов. Срок погашения – 2019-2020 годы», – отметил Геннадий Плис.

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Он подчеркнул, что на проценты по обслуживанию долга в предыдущем году в КГГА было выделено 1 млрд 600 млн грн. В текущем году благодаря уменьшению размера долга эти выплаты уменьшены до 640-641 млн грн. То есть, если на проценты по обслуживанию внешних и внутренних долгов столицы в прошлом году тратилось больше чем 4 млн грн в день, то сейчас этот показатель достигает уровня 1,7-1,8 млн грн в день.

«Почти на миллиард мы уменьшили выплаты по процентам по долгам, и этот миллиард – это наша экономия, которая позволяет нам увеличивать расходы на образование, охрану труда и культуру», – подчеркнул Геннадий Плис.

Напомним, 12 декабря 2016 года Киевсовет принял Программу экономического и социально развития и Бюджет города на 2017 год.