В столице создадут парк отдыха "Совский парк" и обустроят 12 скверов

Соответствующий земельный участок с ориентировочной площадью 8 га – это зеленая зона, где после ее благоустройства смогут проводить досуг, прежде всего, жители микрорайонов «Турецкий городок» и «Совки».

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА.

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По просьбе киевлян депутаты также предоставили статус сквера ряду земельных участков в четырех районах столицы (больше всего – в Днепровском районе):

на ул. Плеханова (здесь должны сохранить зеленые насаждения для отдыха жителей Левобережного массива и Никольской Слободки);

на вул. Флоренции, возле домов № 5, № 12-А и домов на ул. Раисы Окипной, 5-Б, 5-А, 7-А (на этом участке находится детская площадка, но территория является засоренной и неухоженной);

между жилыми домами на ул. Вифлеемской, 16 и ул. Тампере, 15;

на ул. Краковской, 11;

между жилыми домами на ул. Строителей, 38/14, 36, 34/1;

на ул. Радужной – вдоль дома № 4 (вблизи церкви, детсада, школы и магазина «Сильпо»);

возле дома 15-Б на б-ре Перова;

на ул. Андрея Малышко, 29-Б (где есть зеленые насаждения и заброшенная детская площадка).

Также предоставлен статус сквера земельным участкам: на ул. Кудряшова, 2-4 в Соломенском районе, на ул. Николая Бажана, 10, 12 – в Дарницком, на ул. Златоустовской, между домами 28, 30, 32 – в Шевченковском и на ул. Родниковой, напротив домов № 3 и 6/5 – в Оболонском.

На этих территориях планируется высадить новые зеленые насаждения, восстановить травяное покрытие, организовать полив газонов, благоустроить и сделать их комфортными для отдыха.