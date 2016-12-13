Более 10 миллиардов гривень столичного бюджета-2017 направят на образование - КГГА

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, передает пресс-служба КГГА.

"Наша главная и самая желанная цель – воспитать умных, успешных, самореализованных киевлян. Поэтому, как и в прошлом году, мы заложили на 2017 год наибольшую статью расходов в городском бюджете именно на развитие образовательной отрасли. Существенная доля средств будет направлена на увеличение мест в садиках и школах и уменьшение наполняемости в общеобразовательных учреждениях за счет нового строительства и восстановления групп в работающих заведениях", – сообщила Анна Старостенко.

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Кроме того, по ее словам, в 2017 году из специального фонда бюджета развития планируется направить 186 миллионов гривень на приобретение для учебных заведений мебели, а также музыкального, спортивного, бытового оборудования. Еще почти 295 миллионов гривень пойдет на капитальный ремонт учреждений образования.

"В 2017 году городская власть продолжит системную борьбу с "серой зоной" современного образования – так называемыми "добровольными" родительскими взносами. Так, в бюджете на 2017 год на хозяйственные нужды учебных заведений город заложил почти 460 миллионов гривень", – отметила заместитель председателя КГГА.

Она добавила, что в следующем году город продолжит внедрять начатые в 2016 году проекты: произойдет дальнейшая закупка электронных учебников для учащихся 5-х классов и ремонты спортивных залов с закупкой спортивного оборудования, на что в бюджете столицы предусмотрено 80 миллионов гривень.

Как известно, ранее в КГГА сообщали, что для отрасли образования в 2017 году предусмотрено 662,6 млн гривень.