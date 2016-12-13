Жителям домов без счетчиков начислят плату за отопление за ноябрь на 30% меньшую за тариф - КГГА

По предварительным расчетам стоимость одного квадратного метра для киевлян за отопление, полученного в ноябре, составит 22-23 гривны за 1 квадратный метр. Это на 30% меньше, чем действующий тариф на услугу централизованного отопления в зоне обслуживания ПАО «Киевэнерго». Об этом сегодня во время пресс-конференции в ИА «Интерфакс» сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Начиная с ноября и до конца отопительного периода начисления за отопление для жителей домов без счетчиков будут максимально приближенными к начислениям домам со счетчиками тепла. Две недели назад правительство поддержало предложение столичных властей относительно нового механизма начислений для домов без счетчиков – на основе показаний приборов учета в остальных домах, где счетчики работают. 30 ноября 2016 года Кабмин принял соответствующее Постановление № 865», – сообщил Петр Пантелеев.

По его словам, уже в декабре киевляне получат платежки, рассчитанные на основе нового механизма.

«По подсчетам «Киевэнерго» стоимость услуги централизованного отопления, полученной в ноябре, составит 22-23 гривны за квадратный метр. Это на 35% меньше, чем по методике, по которой начислялась плата в октябре, и на 30% меньше относительно тарифа – 32,97 грн/м2», – объяснил заместитель председателя КГГА.

Он напомнил, что в соответствии с постановлением лишь города, которые имеют 50% и более домов, оснащенных теплосчетчиками, могут применять этот механизм. В столице сегодня 95% домов оснащены домовыми приборами учета.