В Минюсте объяснили, почему Лукьяновское СИЗО будут переносить за пределы Киева

«Сейчас существует страшная ситуация с состоянием зданий Лукьяновского СИЗО — некоторые построены еще в середине XIX века... На сегодня 60% людей, которые находятся в этом СИЗО, еще не имеют приговора суда. Они такие же граждане, как и мы, но к ним применен приговор суда: содержание под стражей. Де-юре они еще не виноваты. Любой может попасть туда, а условия в СИЗО — грибок на стенах, риски легочных заболеваний, очень устаревшие коммуникации. Туда идут дополнительные средства из бюджета — все технологии, которые были еще в советские времена, не соответствуют ни мировым, ни даже современным украинским стандартам», - цитирует Чернышова Громадське радіо.

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Вместе с тем, по его словам, после возведения нового СИЗО (которое будет отвечать мировым стандартам и победит на конкурсе) и перемещения людей, участок, который сейчас под Лукьяновским СИЗО, будет передан инвестору, который на свое усмотрение будет строить жилые помещения, бизнес-центр или торговый центр.

Чернышев также пояснил, что под Коцюбинским для нового СИЗО рассматривают вариант переноса на землю, которая находится в собственности государства и в пользовании пенитенциарной системы. На этой территории сейчас уже есть колония, там есть заключенные.