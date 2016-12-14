В Киеве для водителей установили "умное" табло контроля скорости (фоторепортаж)

Как сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения, прибор измеряет скорость движения автомобилей, и имеет сугубо превентивное действие.

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«Такой способ «воспитания» водителей, уже зарекомендовал себя положительно в большинстве стран Евросоюза и США. Теперь познакомиться с новинкой смогут и столичные водители», - говорится в сообщении.

Как отмечается, принцип работы табло заключается в непрерывном измерении скорости движения автомобилей в одной полосе движения с выводом в режиме реального времени результатов измерения на цифровой экран.

В случае фиксации превышения установленных ограничений скорости движения, измеренное значение выводится на табло красным цветом, в других случаях (при скорости от 40 км/ч до 60 км/ч) – зеленым.

Согласно сообщению, благодаря этому водители транспортных средств сразу информируются о скорости своего авто и действующих ограничениях скоростного режима, что позволяет влиять на их поведение, и как следствие, снизить среднюю скорость транспортных потоков и повысить безопасность дорожного движения.

По данным пресс-службы, на сегодня использование такого табло не несет последствий в виде привлечения к административной ответственности, поэтому превышение скорости остается на «совести» водителя. Такое средство воздействия призвано усилить самоконтроль и правосознание водителей авто и в целом улучшает транспортную дисциплину. В дальнейшем подобные приборы будут применены в системе автоматической фиксации нарушений ПДД.

Результативность работы табло в Украине будут изучать специалисты по безопасности движения.