На основании новой стратегии развития Киева откорректируют генеральный план - КГГА

Об этом сообщил в интервью изданию "КиевВласть" первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Геннадий Плис, передает КГГА.

"Принятая в 2011 году стратегия устарела. Мы хотим ее обновить, но не это главное. Главное то, что мы хотим четко выстроить вертикаль. В начале должна быть стратегия, затем Генплан, далее городские целевые программы, которые должны вытекать из стратегии, и объекты социально-экономического развития. Вот и вертикаль, которой мы должны придерживаться. И следует понимать, для реализации какого именно пункта стратегии и какого приоритета строится каждый объект по программе социально-экономического развития Киева", – сказал Геннадий Плис.

По его мнению, сначала нужно обновить стратегию, а потом – генплан. После утверждения этих документов все муниципальные программы будут с ними гармонизированы.

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"Стратегия является более концептуальным и важным документом, чем генплан. Стратегия должна определить: Киев – это бизнес-гавань, комфорт-столица, туристический центр? Эта стратегическая линия будет естественно влиять на содержание генплана. Ведь если мы строим бизнес-столицу, то нужно создавать бизнес-центры, а если комфорт-столицу, то, необходимо развивать что-то другое", – отметил Геннадий Плис.

По его словам, действующий генплан также требует уточнения.

"Этот документ не соответствует реальности. Сейчас он разрабатывается. Дорабатывается последний раздел генплана – историко-архитектурный план. После чего перейдем к общественному обсуждению. Планируется, что новый генплан будет принят в следующем году", – заявил он.

Напомним, 10 ноября 2016 года Киевсовет утвердил план мероприятий на 2016-2018 годы по реализации Стратегии развития Киева до 2025 года. Рабочей группой по подготовке нового варианта стратегии руководит Геннадий Плис. Также в марте 2016 года проект генплана Киева-2025 поступил для изучения во все фракции Киевсовета.