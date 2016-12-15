От инициативы Мининфраструктуры пострадают все: и пассажиры, и перевозчики, и городские бюджеты — Колосовский

Такое мнение высказал начальник нового частного столичного автовокзала «Теремки» Александр Колосовский.

«Изучив данные изменения, мы были крайне удивлены решением министерства, ведь упрощаются процедуры, связанные с открытием автостанции. В будущем это может происходить по заявочному принципу без предварительного обследования автостанции Укртрансбезопасностью; исключается понятие “паспорт автостанции”. Как результат — существенно упрощаются требования к автовокзалам, что, по нашему мнению, приведет к ухудшению условий обслуживания пассажиров. Количество нелегальных перевозок возрастет с 4 000 до 10 000», — подчеркнул Колосовский.

Он также добавил, что Мининфраструктуры планирует отменить определение размера автостанционного сбора и расчета стоимости обязательных услуг.

«Это приведет к бесконтрольному установлению сбора автостанциями и негативно скажется на стоимости билетов. Она будет определяться владельцем автостанции без согласования с городскими администрациями, на территории которых расположен автовокзал. Это может привести к росту цен на билеты, а также к уклонению от уплаты налогов, а это все — поступления в бюджет. Кроме того, наболевшая проблема трафика итак уже загруженного города возрастет в разы», — заявил Колосовский.

По его словам, все вышеуказанное — только малая часть того, чем чреваты новые изменения.

«Самое основное — это то, что нарушаются права пассажира на получение услуг надлежащего уровня и увеличиваются возможности для роста и так огромного количества нелегальных перевозчиков. Как результат, пострадают все: и пассажиры, и перевозчики, и городские бюджеты. Мы считаем, что такие поправки к основным нормативным актам только отбросят нас назад в прошлое и затормозят развитие качественных автостанций и добросовестных перевозчиков», — заключил Александр Колосовский.