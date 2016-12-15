Столичному онкологическому центру в следующем году обещают 130 миллионов гривен финансирования

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время брифинга в столичном онкологическом центре.

«В 2016 году мы возобновили финансирование онкологического центра, поэтому за счет городского бюджета было выделено 124 млн грн. Благодаря этому количество обследуемых за 2016 год достигла до 2 000 тысяч. Впервые за все годы проведено полноценное обслуживание циклотрона и камер синтеза, что дает возможность полностью обеспечить киевлян этой инновационной дорогостоещей методике, которая позволяет бесплатно своевременно установить диагноз, правильно выработать тактику лечения и контролировать процесс лечения онкологических больных», – рассказал Николай Поворозник.

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По его словам, отдельно выделено 85 млн грн на приобретение нового линейного ускорителя.

«С помощью этого устройства для лечения опухоли врачи используют специальную программу, которая предусматривает исследование на спиральном компьютерном томографе, создание индивидуального плана лечения, симуляцию пациента для точного воспроизведения лечения. Это один из современных методов лечения пациентов со злокачественными образованиями всех локализаций», – отметил Николай Поворозник.

Кроме того, программой «Здоровье киевлян» на 2017 год предусмотрено финансирование закупки лекарственных средств и оборудования для Киевского городского клинического онкологического центра.