Ко Дню Святого Николая в Киев привезут Вифлеемский огонь мира

Об этом сообщает муниципальная газета "Вечерний Киев".

Читайте такжеВ центре Киева устанавливают рождественское колесо обозрения (фоторепортаж)

Отмечается, что 19 декабря в городе состоится торжественное шествие волонтеров-помощников Святого Николая при участии лидеров волонтерских объединений и молодежных организаций. Стартует оно в 16.00 на ступеньках возле здания Киевского городского совета с торжественной передачей вифлеемского огня "Праздник мира из Вифлеема".

Все желающие смогут приобщиться к мероприятию и зажечь себе свечу.

Далее участники пройдутся по центральным улицам города, раздавая сладости детям, а завершится шествие в 18.00 возле главной новогодней елки на Софийской площади.