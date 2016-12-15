Ко Дню Святого Николая в Киев привезут Вифлеемский огонь мира

19:30, 15 декабря 2016
Киев
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Вифлеемский огонь привезут в Киев ко Дню Святого Николая.

Все желающие смогут приобщиться к мероприятию и зажечь себе свечу от Вифлеемского огня мира / УНИАН

Об этом сообщает муниципальная газета "Вечерний Киев".

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Отмечается, что 19 декабря в городе состоится торжественное шествие волонтеров-помощников Святого Николая при участии лидеров волонтерских объединений и молодежных организаций. Стартует оно в 16.00 на ступеньках возле здания Киевского городского совета с торжественной передачей вифлеемского огня "Праздник мира из Вифлеема".

Все желающие смогут приобщиться к мероприятию и зажечь себе свечу.

Далее участники пройдутся по центральным улицам города, раздавая сладости детям, а завершится шествие в 18.00 возле главной новогодней елки на Софийской площади.

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Теги: #Киев#праздник#Вифлеем