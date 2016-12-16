В киевском метро с 17 декабря на всех станциях будут тестировать отказ от жетонов

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

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"У нас next step в рамках автоматизации оплаты проезда и отказа от жетона. Последние теперь лучше покупать в автоматах, в кассах количество жетонов будет ограничено. Завтра тестируем на станции "Политехнический институт", с субботы - так будет на всех. Также до конца месяца на всех турникетах с MasterCard PayPass останется возможность оплаты исключительно карточками. С такой просьбой к нам обратилось много пассажиров", - говорится в сообщении.

В компании призывают пользоваться бесконтактными карточками.

Как известно, по данным предприятия, за последний год на электронные средства оплаты проезда уже перешли более 60% пассажиров.