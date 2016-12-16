"Метро без жетонов": руководство столичной подземки рассказало детали нововведения

Об этом сообщила советник руководителя столичного метрополитена Наталья Макогон, комментируя информацию метрополитена о следующем шаге на пути отказа от использования жетонов.

«Последние теперь лучше покупать в автоматах, в кассах количество жетонов будет ограничено», - отметили в метрополитене.

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По словам Макогон, сегодня начато в тестовом режиме ограничение продажи жетонов в кассах на станции "Политехнический институт", а с субботы - на всех станциях столичного метро.

Таким образом, пассажир, который редко пользуется услугами метрополитена и у которого возникла необходимость оплатить только одну поездку, может приобрести один или два жетона в кассе. Если человек хочет приобрести больше жетонов, он уже обращается к автомату по продаже жетонов.

«Мы будем сокращать использование жетонов в дальнейшем. Делается это с целью исключить человеческий фактор из системы оплаты, с целью сделать расчеты прозрачными», - пояснила Макогон.

В метрополитене также обращают внимание, что до конца месяца на всех турникетах с MasterCard PayPass останется возможность оплаты за проезд исключительно карточками.

При этом пассажиров метро призывают пользоваться бесконтактными карточками и напоминают, что в случае пополнения бесконтактной карточки на 50 поездок, каждая обойдется в 3 гривны 50 копеек (стоимость жетона 4 грн).

Отмечается, что бесконтактную карту можно сдать в кассе после использования поездок и вернуть залоговый платеж.

Справка УНИАН. Киевская власть последние два года реализует поэтапную программу внедрения электронного билета в городском пассажирском транспорте, в частности, в киевском метрополитене, реализация которой должна обеспечить четкий контроль процесса перевозки пассажиров и исключить коррупционную составляющую в работе метро.

В конце 2014 года мэр Киева Виталий Кличко заявил: «На сегодняшний день даже директор метрополитена не может четко сказать, какое количество людей ездит в метро и сколько жетонов продается. Поэтому несколько месяцев назад и задержали кассира, у которого изъяли более миллиона гривен. Во всем мире работает электронная система, которая фиксирует, сколько людей пользуется метрополитеном, кто на какой станции зашел и на какой вышел».

Мэр добавил, что благодаря автоматизации процесса киевская власть надеется увеличить доход от проезда на 20-30%. «А это - средства, которые пойдут на развитие и обновление метро», - подчеркнул Кличко.

Ранее, в октябре 2013 года, тогдашний председатель КГГА Александр Попов поставил задачу перед профильными службами решить все необходимые вопросы для того, чтобы начать внедрение новой системы оплаты проезда в городском пассажирском транспорте, как в наземном, так и в метро, с 1 января 2014 года. Позже в КГГА сообщили, что введение единого электронного билета откладывается.