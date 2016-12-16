В новогодние праздники на центральных улицах Киева будет ограничено движение транспорта

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, частичное ограничение движения предусмотрено в связи с проведением новогодне-рождественских праздников.

Так, вдоль Владимирского проезда (от ул. Софийской до Михайловской площади) и на ул. Владимирской (на участке от пер. Максима Рыльского до Владимирского проезда) запретят движение всех видов транспорта:

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19 декабря 2016 года с 16.00 до 20.00;

31 декабря 2016 года с 20.00 до 02.00 1 января 2017 года;

1 января 2017 года с 14.00 до 20.00;

7 января 2017 года с 11.00 до 14.00.

Расписание движения троллейбусов и автобусов, маршруты которых проходят через место проведения мероприятий, в вышеуказанные даты будет изменено, о чем будет сообщено дополнительно.