В новогодние праздники на центральных улицах Киева будет ограничено движение транспорта
19 декабря, 7 января и в новогоднюю ночь будет ограничено движение транспорта возле Софийской и Михайловской площадей в центре Киева.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, частичное ограничение движения предусмотрено в связи с проведением новогодне-рождественских праздников.
Так, вдоль Владимирского проезда (от ул. Софийской до Михайловской площади) и на ул. Владимирской (на участке от пер. Максима Рыльского до Владимирского проезда) запретят движение всех видов транспорта:
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19 декабря 2016 года с 16.00 до 20.00;
31 декабря 2016 года с 20.00 до 02.00 1 января 2017 года;
1 января 2017 года с 14.00 до 20.00;
7 января 2017 года с 11.00 до 14.00.
Расписание движения троллейбусов и автобусов, маршруты которых проходят через место проведения мероприятий, в вышеуказанные даты будет изменено, о чем будет сообщено дополнительно.