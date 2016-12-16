Киевлян возмутило вульгарное "украшение" рождественского колеса обозрения в центре города - СМИ
16:03, 16 декабря 2016Киев
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Колесо обозрения, которое совсем недавно установили на Михайловской площади оформили вызывающими иллюстрациями.
Иллюстрация на рождественской карусели в центре Киева / ubr.ua
Как пишет UBR.ua, «праздничное» оформление уже получило негативные отзывы киевлян, в частности в соцсетях.
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Иллюстрация на рождественской карусели в центре Киева / ubr.ua
Праздничный аттракцион украшают довольно вульгарные изображения женщин, что и вызвало негодование у жителей столицы.
Как известно, ко Дню святого Николая (19 декабря) на Софийской площади зажгут главную елку страны, а на Михайловской запустят колесо обозрения и гигантские горки.
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