Киевлян возмутило вульгарное "украшение" рождественского колеса обозрения в центре города - СМИ

16:03, 16 декабря 2016
Киев
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Колесо обозрения, которое совсем недавно установили на Михайловской площади оформили вызывающими иллюстрациями.

Иллюстрация на рождественской карусели в центре Киева / ubr.ua

Как пишет UBR.ua, «праздничное» оформление уже получило негативные отзывы киевлян, в частности в соцсетях.

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Иллюстрация на рождественской карусели в центре Киева / ubr.ua

Праздничный аттракцион украшают довольно вульгарные изображения женщин, что и вызвало негодование у жителей столицы.

Как известно, ко Дню святого Николая (19 декабря) на Софийской площади зажгут главную елку страны, а на Михайловской запустят колесо обозрения и гигантские горки.

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Теги: #Киев#елка#Рождество