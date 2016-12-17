Праздничные мероприятия в Киеве: на улицы столицы выйдут дополнительные наряды полиции

14:24, 17 декабря 2016
Киев
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В столице сегодня во время праздничных мероприятий на дежурство выйдут дополнительные наряды полиции.

Безопасность и порядок в местах проведения праздничных мероприятий будут обеспечивать более 400 полицейских / УНИАН

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, сегодня в центре города состоятся несколько праздничных мероприятий: на Софийской, Михайловской площадях и Владимирском проезде, на Почтовой площади, детский фольклорный фестиваль «Орели» в Национальном центре народной культуры «Музей Ивана Гончара» на ул. Лаврской.

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Более 400 сотрудников полиции будут обеспечивать публичную безопасность и порядок в местах проведения праздничных мероприятий.

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Теги: #полиция#Киев#праздники