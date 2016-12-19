В Киеве на открытии елки и шествии волонтеров порядок обеспечат более 400 правоохранителей

Как сообщила пресс-служба полиции Киева, торжественное шествие пройдет сегодня с 14:00 до 18:00.

Участники пройдут по улицам Крещатик, Владимирский спуск, Петра Сагайдачного, Андреевский спуск, Большая Житомирская, Михайловская площадь, Владимирский проезд, Софийская площадь. Шествие будут сопровождать 40 правоохранителей.

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В 19:00 на Софийской площади запланирован праздник зажжения главной новогодней елки. Во время мероприятия около 200 правоохранителей, пешие и автомобильные наряды полиции, будут обеспечивать публичную безопасность и порядок на площади и прилегающих улицах.

В полиции сообщили, что каждый день на охрану общественного порядка во время новогодне-рождественских праздников будут заступать дополнительные наряды полиции – около 450 стражей порядка.