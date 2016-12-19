Кличко раскритиковал инициативу Кабмина по изменениям в работе автостанций​

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя инициированные на сайте министерства инфраструктуры общественные слушания по предлагаемым изменениям в деятельности автостанций.

В частности, такие изменения предусматривают отмену предыдущего и дополнительного обследований автостанций, введение нерегулируемого повышения станционного сбора, а также определение маршрутов и остановок по усмотрению перевозчика, отмены требований по своевременной подачи автобусов и ряд других норм.

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"Такое решение может привести к беспорядку в пассажирских перевозках, к бесконтрольной деятельности нелегальных перевозчиков, на которую не смогут повлиять ни центральная, ни местная власть. Потому что, где, например, гарантия, что, имея обязательства согласовывать маршруты, перевозчики сразу же не отменят невыгодные им маршруты? А определение остановок на усмотрение перевозчиков приведет также к заторам на улицах больших городов, - подчеркнул Кличко. - Такая инициатива правительства повредит, прежде всего, пассажирам, для которых создаст большие неудобства. Поэтому, я считаю, нужно взвешенно подходить к нововведениям, касающимся интересов и комфорта многих украинцев. И правительство не должно поддерживать подобную инициативу ", - отметил мэр Киева.