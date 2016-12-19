Путин, убирайся из Сирии и Украины: в Киеве проходит митинг под посольством РФ против действий Кремля и Асада в Сирии
18:27, 19 декабря 2016Киев
936
На заборе у здания посольства участники акции повесили детские игрушки.
Н одном из плакатов от Рады требуют признать геноцид сирийского народа / фото УНИАН
В Киеве проходит митинг под стенами российского посольства в знак протеста против действий РФ и Асада в Сирии.
У здания посольства даже появились палатки.
Читайте такжеООН приняла резолюцию о направлении в Алеппо международных наблюдателей
Кроме того, на заборе участники акции развесили детские игрушки на плакаты с надписью «Путин, убирайся из Сирии и Украины».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter