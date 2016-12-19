Путин, убирайся из Сирии и Украины: в Киеве проходит митинг под посольством РФ против действий Кремля и Асада в Сирии

В Киеве проходит митинг под стенами российского посольства в знак протеста против действий РФ и Асада в Сирии.

У здания посольства даже появились палатки.

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Кроме того, на заборе участники акции развесили детские игрушки на плакаты с надписью «Путин, убирайся из Сирии и Украины».