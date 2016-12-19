В Киеве зажгли огни на главной новогодней елке Украины (фотогалерея)

В церемонии приняли участие городской голова Виталий Кличко и супруга президента Марина Порошенко, сообщает пресс-служба мэра.

Елку на Софийской площади украсили тремя километрами гирлянд, 42 тысячами фонариков и 1 тыс. деревянных игрушек, над которыми работали народные мастера со Львовщины.

Читайте такжеВ Одессе зажгли огни на главной новогодней елке города (фото)

Рождественский городок на Софийской площади будет работать с 19 декабря до 15 января. Главные мероприятия будут проходить в пятницу, субботу и воскресенье и в праздничные дни - Николая, Новый год и на Рождество. В целом во время празднований состоится 15 концертов.

Как и в прошлом году, рождественский городок будет охватывать Софийскую и Михайловскую площади, а также Владимирский проезд, который их соединяет.

На Софийской площади размещаются Главная елка и сцена, площадка для селфи, выставка игрушек, которые делали дети со всей Украины.

На Михайловской площади расположился городок развлечений с 21-метровым колесом обозрения, горками, ледяными скульптурами, тоннелем желаний и каруселями.