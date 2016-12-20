В Киеве 20-24 декабря запланированы массовые мероприятия, для охраны задействуют более тысячи полицейских
20-24 декабря в Киеве запланировано проведение массовых мероприятий, которые состоятся в центре города. В связи с мероприятиями для поддержания правопорядка задействуют более 1400 правоохранителей.
Об этом сообщает полиция Киева.
Отмечается, что особое внимание полицейские привлекут на обеспечение порядка во время заседания Верховной Рады Украины.
"Столичная полиция приняла соответствующие меры, подготовив расчеты сил и средств. В эти дни за порядком будет следить 1381 полицейский, которые будут нести службу не только в местах проведения мероприятий, но и на прилегающих к ним территориях, станциях киевского метрополитена, остановках общественного транспорта", - сказано в сообщении.
Читайте такжеВ центре Берлина грузовик въехал в толпу людей, полиция допускает теракт
Правоохранители обращаются к киевлянам и гостям города не нарушать закон и способствовать работникам полиции в охране общественного порядка.
Как известно, сегодня в 16:00 Верховная Рада Украины во втором чтении планирует рассмотреть законопроект о государственном бюджете Украины на 2017 год.