"Транспортная модель, которую предлагает Кабмин, выведет рынок перевозок в тень" - КГГА

Такое мнение высказал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель.

Он предлагает, чтобы правительство организовало сначала обсуждение нововведений с профильными специалистами и общественностью.

По словам Сергея Майзеля, Кабинет Министров Украины планирует с начала следующего года внести изменения в законодательство в сфере пассажирских перевозок. Однако представители местной власти, ассоциации перевозчиков и общественных организаций требуют от правительства провести публичные обсуждения.

«Министерство инфраструктуры инициировало рассмотрение нормативно-правовых актов. Предложенные изменения правил в области транспортных перевозок могут привести к ухудшению качества услуг. В целом мы поддерживаем изменения в транспортном законодательстве, но не такие и не таким образом, как это сейчас происходит. Ведь в предложенном варианте не учитываются интересы перевозчиков, автостанций, пассажиров, людей с ограниченными физическими возможностями. Если такие поспешные изменения примут до конца года, то они приведут к ухудшению качества услуг в сфере пассажирских перевозок. При такой транспортной модели рынок перевозок отойдет в тень, а количество «нелегалов» вырастет в разы», – убежден Сергей Майзель.

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Он добавил, что предложенная модель далека от европейских стандартов. Министерство инфраструктуры планирует провести дерегуляцию отрасли, отказаться от многих существующих требований, но это приведет к тому, что перевозчики, которые не способны качественно обслуживать пассажиров, выйдут на маршруты.

«Более того, автостанции будут открываться по упрощенному порядку, не будут просчитываться потребности людей в маленьких населенных пунктах, а также людей с ограниченными физическими возможностями. Например, сейчас автостанция должна пройти сертификацию и получить паспорт объекта, а маршрут утверждается по специальной процедуре, учитывая особенности местности и инфраструктуры. Если предлагаемые изменения примут, то любой желающий сможет подать заявку на составление собственного маршрута или открытие автовокзала. Формально не будет причины ему отказать, в каком бы состоянии не был объект. Это приведет к тому, что жители многих небольших населенных пунктов останутся отрезанными от транспортного сообщения, потому что перевозчикам это будет не очень выгодно, а повлиять на составление маршрута в интересах местных общин компетентные органы не смогут», – сказал директор Департамента.

19 декабря в Киеве состоялось совещание с ассоциациями перевозчиков, общественными организациями, обществами защиты прав людей с ограниченными возможностями, во время которой участники пришли к выводу, что нововведения могут значительно ухудшить качество перевозок, и от этого пострадают, в первую очередь, граждане.

«Мы призываем Кабинет Министров защитить интересы людей и привести данную инициативу в соответствие с европейскими стандартами. Участники встречи требуют от Министерства инфраструктуры провести публичное обсуждение изменений к нормативно-правовых актов, а не ставить киевлян перед фактом, что они уже приняты», – подчеркнул Сергей Майзель.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабмин не принимать новую транспортную инициативу Министерства инфраструктуры, поскольку, по мнению мэра столицы, это негативно отразится на интересах пассажиров.